Federfiori, Vanessa Talluto eletta presidente della provincia di Caltanissetta: nominato anche il direttivo

Il Presidente provinciale di Confcommercio Gero Nicoletti, presente all’assemblea elettiva, ha elogiato il lavoro della neo Presidente durante la fase di commissariamento del sindacato

Redazione

12 Giugno 2020 12:44

Si sono svolte le elezioni del sindacato Federfiori della provincia di Caltanissetta. Alla presidenza è stata eletta all’unanimità Vanessa Talluto. Componenti il Consiglio Direttivo sono stati eletti Antonella Calì, Romina Palermo, Geraldi Antonella, Liborio Miccichè, Patrizia Balilla e Luigia Carbone. Vice Presidente è stata eletta Antonella Geraldi.Il Presidente provinciale di Confcommercio Gero Nicoletti, presente all’assemblea elettiva, ha elogiato il lavoro della neo Presidente durante la fase di commissariamento del sindacato. “Ho apprezzato il lavoro fatto da Vanessa Talluto che, con passione e tenacia, ha portato avanti le problematiche della categoria anche nel momento del lockdown portando dinnanzi le istituzioni le istanze della categoria sposando compiutamente le finalità di una rappresentanza sindacale. Ho apprezzato l’unità della categoria che, concretamente ha sostenuto la neo presidente lavorando per gli interessi generali della categoria.

E’ con questo spirito – ha dichiarato, infine, Gero Nicoletti - che una categoria cresce ed afferma l’importanza di un gruppo ponendo alla base i problemi e possibili soluzioni per far crescere l’intero comparto.

Prima di tutto voglio ringraziare – ha proseguito la neo Presidente Vanessa Talluto – la Confcommercio del supporto che in questo periodo ha dato alla categoria. Abbiamo avuto un partner che ci ha guidato, consigliato, supportato ed informato costantemente in un periodo fatto di problematiche mai affrontate nella vita delle nostre imprese.

Se abbiamo risolto diversi problemi è stato proprio per la presenza e l’appoggio dato dalla forza di una rappresentanza preparata e determinata che ha portato, dinnanzi le istituzioni, tutte le nostre istanze.

Grazie a questo lavoro di squadra che si è raggiunto il risultato di questa sera.

Sono felice di vedere un gruppo che ha lavorato in piena armonia, confrontandosi sempre e condividendo le azioni.

Ci aspetta un lavoro duro e difficile perché oltre alle normali difficoltà di fare impresa, in particolar modo in un territorio come il nostro, si aggiungono le difficoltà create dal coronavirus.

Le prime azioni sono state di denuncia, presso le istituzioni, dell’abusivismo nel nostro settore che, oltre ad alimentare il fenomeno dell’illegalità, svilisce la professione del fiorista arrecando notevoli danni economici. Infine, aver raggiunto l’accordo, da parte della totalità delle attività da me rappresentate nella città di Caltanissetta, della chiusura domenicale per il periodo estivo, dimostra che in un gruppo unito si riescono a trovare accordi nell’interesse generale.

