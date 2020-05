Eventi 229

La Federfiori Caltanissetta proclama la settimana della Festa della Mamma per evitare assembramenti

Per rendere più agevole gli acquisti per la festa della mamma ed evitare code ed assembramenti nei negozi di fiori …per salvaguardare la nostra salute

Redazione

02 Maggio 2020 17:28

Per evitare assembramenti e cautelare la salute di tutti, nei negozi di fiori la Federfiori, Federazione Nazionale Fioristi, vuole festeggiare le mamme italiane non solo domenica 10 maggio, ma tutta la settimana dal 4 al 10 Maggio, perché il nostro affetto più “stabile” possa avere un regalo sincero, i nostri fiori e piante per una intera settimana per tutte mamme italiane.Per rendere più agevole gli acquisti per la festa della mamma ed evitare code ed assembramenti nei negozi di fiori …per salvaguardare la nostra salute e soprattutto quella dei nostri clienti

Federfiori ha deciso di proclamare la settimana della mamma.

Porta in casa la gioia e l’allegria come un raggio di sole, porta una nota piacevole di colore, di profumo e di natura. I fiori migliorano lo stato di salute, il buonumore e rendono perfino più sensibili ai bisogni degli altri.

Regala fiori al tuo “Congiunto” più importante - la tua mamma! #Federfiorialtuofianco



Per evitare assembramenti e cautelare la salute di tutti, nei negozi di fiori la Federfiori, Federazione Nazionale Fioristi, vuole festeggiare le mamme italiane non solo domenica 10 maggio, ma tutta la settimana dal 4 al 10 Maggio, perché il nostro affetto più “stabile” possa avere un regalo sincero, i nostri fiori e piante per una intera settimana per tutte mamme italiane.Per rendere più agevole gli acquisti per la festa della mamma ed evitare code ed assembramenti nei negozi di fiori …per salvaguardare la nostra salute e soprattutto quella dei nostri clienti

Federfiori ha deciso di proclamare la settimana della mamma.

Porta in casa la gioia e l’allegria come un raggio di sole, porta una nota piacevole di colore, di profumo e di natura. I fiori migliorano lo stato di salute, il buonumore e rendono perfino più sensibili ai bisogni degli altri.

Regala fiori al tuo “Congiunto” più importante - la tua mamma! #Federfiorialtuofianco



News Successiva "Salva chi salva", il Rotary dona mascherine e visiere agli operatori di diversi comuni della provincia di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare