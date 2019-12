Eventi 9

Federconsumi Caltanissetta apre uno sportello a Gela: scopo dell'associazione tutelare i consumatori

Lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle 16 alle 18, nella sede della Cgil di Gela, in via Pitagora 19 e si avvale della collaborazione di esperti e professionisti

Redazione

06 Dicembre 2019 17:09

Nasce in città presso gli uffici della Cgil di Gela, lo sportello della Federconsumatori quale associazione riconosciuta senza scopo di lucro, con più di trent'anni di attività nella rappresentanza, tutela, formazione e informazione dei cittadini, nella loro qualità di consumatori ed utenti. L'associazione, che opera attraverso l'impegno volontario dei soci, ispira la propria azione ai principi contenuti nella costituzione italiana nonché sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Scopo esclusivo è la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori, risparmiatori ed utenti quali: “la legalità del mercato, la tutela della salute e dell'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, il diritto ad un’informazione corretta e adeguata, la tutela del risparmio e il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità della costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali”. Lo sportello sarà attivo tutti i mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, nella sede della Cgil di Gela, in Via Pitagora 19 e si avvale della collaborazione di esperti e professionisti, tra cui l'Avv. Stabilito Grazia Caiola, che fornirà informazioni su contratti e bollette di energia, servizio idrico, gas, telefonia, Internet, su problematiche bancarie, finanziarie, assicurative, postali, di sovra indebitamento, riconoscimento e applicazione della garanzia sui beni acquistati, su viaggi, turismo, trasporti, sanità, alimentazione e diritto alla salute. Lo sportello offrirà anche un “servizio trasparenza” che punta a verificare la regolarità dei contratti di finanziamento. Il Presidente della Federconsumatori Caltanissetta, l’Avv. Michele Scarlata esprime soddisfazione per l’iniziativa: “la piazza di Gela per grandezza, prestigio e problematiche in essere nelle materie consumeristiche, necessitava da tempo di uno sportello dedicato che avrà cura di tutelare i cittadini-utenti nella loro totalità”. A Federconsumatori Gela arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente regionale dell’Associazione Alfio La Rosa: “sono contento che anche a Gela ci sia una presenza di Federconsumatori Sicilia - afferma La Rosa - perché quello gelese è un territorio che oltre ad essere molto popoloso ha anche dei problemi specifici per i consumatori che vanno affrontati, e i nostri esperti potranno essere d’aiuto. La Provincia di Caltanissetta è una zona in cui la presenza sul territorio delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori è fondamentale.” Anche il Segretario Provinciale della Cgil Caltanissetta, Ignazio Giudice, esprime “soddisfazione per l’apertura di un nuovo punto di riferimento a favore dei cittadini consumatori presso la sede di Gela. Si auspica, nell’arco dei prossimi mesi, la presenza di Federconsumatori anche nei comuni dove è presente la Cgil”.

L'associazione consumatori Caltanissetta apre uno sportello a Gela: la sede sarà negli uffici della Cgil

