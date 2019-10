Eventi 82

Federciclismo, al via a Caltanissetta un corso di formazione per diventare tecnico allenatore

In tre week end i partecipanti potranno apprendere le nozioni basilari utili per superare l'esame di abilitazione

Redazione

11 Ottobre 2019 15:41

Il Comitato Regionale Sicilia della Federciclismo ha organizzato, in collaborazione con il Centro Studi, il Corso di Formazione che consentirà l’abilitazione a Tecnico Allenatore Categorie Agonistiche Giovanili TA2. Un’iniziativa concordata con il Consiglio Direttivo e fortemente voluta dal presidente della Federciclismo Sicilia Diego Guardì e dalla Responsabile del Centro Studi di Federciclismo Daniela Isetti.La formazione, obbligatoria per i partecipanti, si svolgerà a Caltanissetta nei giorni nei giorni 15-16-17 Novembre, 29-30 Novembre e 1 Dicembre, 13-14-15 Dicembre 2019. Tre weekend nei quali i corsisti potranno apprendere le nozioni basilari utili per superare l’esame di abilitazione.

In base alla vigente normativa per i Corsi di Formazione per i Tecnici di Ciclismo saranno ammessi al corso coloro che abbiano i seguenti requisiti:

· diploma di scuola media inferiore;

· possesso della tessera da “2°livello (giovanile) - Maestro Istruttore Categorie Promozionali e Giovanissimi (TI2)” (ex T1) (per la copertura assicurativa);

· non avere a proprio carico squalifiche in corso;

· certificato medico per attività sportiva non agonistica;

· versamento della relativa quota di iscrizione.

Le lezioni in aula si svolgeranno presso la sede Provinciale CONI Caltanissetta in Via Don Minzoni 231/A, mentre le lezioni pratiche si svolgeranno presso l’impianto Polivalente Michelangelo Cannavò - Pista MTB – c/da Pian del Lago Caltanissetta.

Gli interessati devono inviare a all’indirizzo di posta elettronica sicilia@federciclismo.it entro il 30 ottobre 2019 la scheda di iscrizione (scaricabile da federciclismo.it – Formazione –Settore Studi – Area Download) , la copia del bonifico e il certificato medico per attività sportiva non agonistica.

Il Comitato Regionale si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, al raggiungimento del numero massimo di domande.

Il corso ha frequenza obbligatoria (vedi dettagli nella normativa).

Per ulteriori informazioni sui costi e le modalità di partecipazione visitare il sito delle Federciclismo



