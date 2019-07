Sport 173

FCI Sicilia: corso di formazione a Caltanissetta per direttori di organizzazione gare Fuoristrada

L'obiettivo del corso di formazione mira ad ottimizzare la preparazione di coloro che operano nell'ambito delle gare fuoristrada

Redazione

26 Luglio 2019 18:13

La Federciclismo Sicilia, in collaborazione con il Settore Studi, ha organizzato per il mese di settembre un corso di formazione per l’abilitazione a Direttore di Organizzazione di Gare Fuoristrada. La formazione teorica e pratica si svilupperà in due momenti. Il primo si terrà a Milo (CT) in occasione della gara UCI MTB Marathon Series Etna Marathon sabato 14 settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Il secondo, invece, a Caltanissetta in data ancora da stabilire. L’obiettivo del corso di formazione mira ad ottimizzare la preparazione di coloro che operano nell’ambito delle gare fuoristrada. I partecipanti saranno istruiti sugli petti organizzativi, gestionali e della sicurezza di una gara con particolare attenzione ai Regolamenti ed alle Normative del settore Fuoristrada. I requisiti richiesti al momento dell’iscrizione, corredati dal versamento della relativa quota d’iscrizione sono: compimento del 18° anno di età, diploma di scuola media inferiore e non avere a proprio carico squalifiche in corso. L’esame di abilitazione si terrà entro tre mesi dalla fine del corso a seguito della presentazione di un elaborato, del registro di tirocinio e della relazione del tutor che avrà seguito il tirocinio. Il corso sarà avviato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. Il costo del corso è di € 150,00 da versare come bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando la causale “nome e cognome – Corso di formazione DOF – MILO 2019”. La copia del versamento deve essere inviata, unitamente alla scheda di iscrizione, al Settore Studi tramite e-mail a centrostudi@federciclismo.it entro e non oltre il 4 settembre 2019. Non saranno accettate iscrizioni consegnate direttamente in loco ma dovranno pervenire unicamente nelle modalità ed entro i tempi indicati sopra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il vicepresidente FCI Sicilia Calogero Rivituso al numero 3283282759 oppure visitare il sito internet FCI

La Federciclismo Sicilia, in collaborazione con il Settore Studi, ha organizzato per il mese di settembre un corso di formazione per l’abilitazione a Direttore di Organizzazione di Gare Fuoristrada. La formazione teorica e pratica si svilupperà in due momenti. Il primo si terrà a Milo (CT) in occasione della gara UCI MTB Marathon Series Etna Marathon sabato 14 settembre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Il secondo, invece, a Caltanissetta in data ancora da stabilire. L’obiettivo del corso di formazione mira ad ottimizzare la preparazione di coloro che operano nell’ambito delle gare fuoristrada. I partecipanti saranno istruiti sugli petti organizzativi, gestionali e della sicurezza di una gara con particolare attenzione ai Regolamenti ed alle Normative del settore Fuoristrada. I requisiti richiesti al momento dell’iscrizione, corredati dal versamento della relativa quota d’iscrizione sono: compimento del 18° anno di età, diploma di scuola media inferiore e non avere a proprio carico squalifiche in corso. L’esame di abilitazione si terrà entro tre mesi dalla fine del corso a seguito della presentazione di un elaborato, del registro di tirocinio e della relazione del tutor che avrà seguito il tirocinio. Il corso sarà avviato al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. Il costo del corso è di € 150,00 da versare come bonifico bancario intestato a FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA - Banca: B.N.L. - IBAN: IT87S0100503309000000010111, specificando la causale “nome e cognome – Corso di formazione DOF – MILO 2019”. La copia del versamento deve essere inviata, unitamente alla scheda di iscrizione, al Settore Studi tramite e-mail a centrostudi@federciclismo.it entro e non oltre il 4 settembre 2019. Non saranno accettate iscrizioni consegnate direttamente in loco ma dovranno pervenire unicamente nelle modalità ed entro i tempi indicati sopra. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il vicepresidente FCI Sicilia Calogero Rivituso al numero 3283282759 oppure visitare il sito internet FCI

News Successiva Pro Nissa Futsal, altro colpo di mercato: ingaggiato lo spagnolo Jose Manuel "Lolo" Torres Ponce

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews