Cronaca 380

Favori e raccomandazioni in cambio di voti, bufera a Gela sulle amministrative del 2015

La Procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini su un presunto voto di scambio per le elezioni di quattro anni fa

Redazione

30 Maggio 2019 22:50

I magistrati della procura di Gela hanno concluso un'inchiesta riguardante la campagna elettorale di 4 anni fa, quando si contesero la poltrona di sindaco Angelo Fasulo e Domenico Messinese. Gli indagati sono proprio l'ex sindaco di Gela Angelo Fasulo, Giuseppe Ventura ex consigliere comunale, Santo Giocolano, l'ex deputato Miguel Donegani, Gianluca Demetrico. L'inchiesta riguarda un presunto scambio di voti in cambio di lavoro, regali, buoni spesa e benzina, installazione gazebi in città. I relativi avvisi sono stati già notificati agli indagati. Le indagini sono state coordinate dal Procuratore capo Fernando Asaro e dal sostituto procuratore Mario Calabrese. Gli indagati complessivamente sono 16.

I magistrati della procura di Gela hanno concluso un'inchiesta riguardante la campagna elettorale di 4 anni fa, quando si contesero la poltrona di sindaco Angelo Fasulo e Domenico Messinese. Gli indagati sono proprio l'ex sindaco di Gela Angelo Fasulo, Giuseppe Ventura ex consigliere comunale, Santo Giocolano, l'ex deputato Miguel Donegani, Gianluca Demetrico. L'inchiesta riguarda un presunto scambio di voti in cambio di lavoro, regali, buoni spesa e benzina, installazione gazebi in città. I relativi avvisi sono stati già notificati agli indagati. Le indagini sono state coordinate dal Procuratore capo Fernando Asaro e dal sostituto procuratore Mario Calabrese. Gli indagati complessivamente sono 16.

News Successiva Gela piange Riccardo Giordano, il noto oculista dopo mesi di sofferenze si è arreso

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews