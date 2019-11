Cronaca 131

Favori all'armatore trapanese Morace, l'ex governatore Crocetta rinviato a giudizio per corruzione

L'ex presidente della regione, il gelese Rosario Crocetta, sarà processato dal tribunale di Palermo

Redazione

18 Novembre 2019 18:53

Il gup di Palermo ha rinviato a giudizio con l'accusa di corruzione l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta. Il procedimento nasce dall'inchiesta sull'armatore trapanese Morace. Il giudice si è dichiarato incompetente per territorio per tutti gli altri imputati tra cui l'ex sottosegretario Simona Vicari, anche lei indagata per corruzione.



