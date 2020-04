Politica 149

Fava: "Canoni delle case popolari da sospendere. Una misura per aiutare migliaia di famiglie siciliane"

Il preidente della Commissione regionale antimafia, Claudia Fava, chiede al governo di Musumeci di provvedere alla sospensione del canone

Redazione

24 Aprile 2020 16:23

“Avevamo già visto delibere del governo regionale incapaci di produrre effetti concreti. È successo con i fondi per i Comuni, annunciati in pompa magna ma ancora fermi, ed ora sta succedendo con la sospensione

dei canoni IACP.

Eppure l’intervento sulla materia era una delle priorità per affrontare la crisi sociale derivata dal Covid19, una misura che avrebbe consentito respiro per migliaia di famiglie siciliane.

Ad oggi, a settimane dalla pubblicazione della delibera, nessun canone risulta sospeso. Anzi in bella mostra sul sito dello IACP di Palermo campeggia una comunicazione che sbugiarda le dichiarazioni del governo Musumeci. Una situazione inaccettabile a cui occorre con urgenza porre rimedio, perché alimentare false illusioni è un gesto irresponsabile, soprattutto in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Regionale Antimafia Claudio Fava





