Fava: "Brandara incompatibile ed inopportuna alla guida dell'Ias, è coinvolta nel sistema Montante"

Maria Grazia Brandara è indagata nell'ambito del sistema che ha coinvolto l'ex leader di Confindustria Sicilia

08 Gennaio 2020 18:06

"La permanenza di Maria Grazia Brandara alla Presidenza della società IAS (Industria Acqua Siracusa) è un fatto politicamente inaccettabile, visto il suo pesante coinvolgimento nell'indagine sul 'Sistema Montante', l'inchiesta che la vede imputata di associazione a delinquere assieme all'ex presidente di Confindustria Sicilia ed il suo recente rinvio a giudizio a Barcellona Pozzo di Gotto per reati ambientali".

È quanto denuncia Claudio Fava che, con una interpellanza, chiede al Governo regionale, e segnatamente agli Assessori per l'Economia e per l'Energia e i Servizi di pubblica utilità, di adoperarsi con il CdA dell'IAS perché venga revocata la nomina della Brandara.

"In questi anni è emerso in modo evidente che la Brandara è stata il braccio operativo di Montante in un settore delicatissimo come quello della depurazione delle acque" continua Fava, "fatto ancora più inquietante proprio alla luce del recente rinvio a giudizio di Barcellona Pozzo di Gotto".

"L'interesse di Montante in questo settore - ha ricordato il presidente della Commissione Antimafia - risulta acquisito nella sentenza di condanna emessa dal GIP di Caltanissetta che dedica un ampio approfondimento alla vicenda con un titolo emblematico: 'L'ingerenza di Montante nell'IAS Spa'".

Per Fava "il Governo regionale non può trincerarsi dietro tecnicismi giuridici: tre consiglieri d'amministrazione su cinque dell'IAS sono nominati dall'IRSAP, ente regionale. Occorre un'indicazione politica coerente e rigorosa: invece da oltre un anno e mezzo (l'indagine sulla Brandara risale al maggio 2018) il Governo regionale fa finta di non sapere, di non capire, di non poter intervenire."







