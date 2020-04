Politica 826

Fase 2, Sileri: "Tante aziende possono ripartire. Ultimi saranno cinema e teatri ma tutti dovranno garantire sicurezza"

Sileri afferma anche che «si può riaprire, al di là dei codici aziendali, in base alle capacità di seguire le regole, di osservare la distanza tra i dipendenti e di utilizzare guanti, mascherine e disinfettanti

Redazione

18 Aprile 2020 10:27

«Abbiamo già riaperto le librerie. Dobbiamo ridurre il rischio di nuovi contagi che riempirebbero di nuovo le terapie intensive. Userei i 14 giorni fino al 4 maggio per questa complessa fase organizzativa». Lo sostiene in un’intervista a Il Fatto Quotidiano il viceministro della Salute e Pierpaolo Sileri, che nella vita civile è anche chirurgo.Sileri afferma anche che «si può riaprire, al di là dei codici aziendali, in base alle capacità di seguire le regole, di osservare la distanza tra i dipendenti e tra coloro che accedono, alla presenza di mascherine, guanti e disinfettanti, alla sicurezza anche di mense, bagni, eccetera». Ma che in ogni caso «bisogna attivare i controlli dei medici nelle aziende in cui ci sono, per le piccole attività dovranno provvedere le Asl» e che per questo scopo necessariamente «serviranno la App di tracciamento che è avviata, trasporti pubblici sicuri perchè non affollati, ampia disponibilità di tamponi e percorsi differenziati per chi fosse contagiato. Servono formazione e informazione, per tutti». E Sileri garantisce: «Le scuole riapriranno a settembre, per ultimi cinema e teatri», per poi aggiunge: «Ma tante aziende anche piccole possono riprendere».



