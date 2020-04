Politica 435

Fase 2, rimangono ancora molti divieti: consentiti gli spostamenti per necessità o urgenza. Si aggiunge la visita ai familiari

C'è poi una regola più stringente che obbliga a restare a casa chi abbia febbre maggiore ai 37.5 o sintomatologia respiratorie

Redazione

27 Aprile 2020 21:34

"Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine". In queste poche righe del nuovo decreto del premier Conte c'è la novità principale della fase 2 per quanto riguarda gli spostamenti degli italiani.In sostanza sono consentiti gli spostamenti così come sono adesso, ovvero per necessità lavorative, assoluta urgenza o comprovate ragioni di salute. Ma si aggiunge la visita ai familiari, purchè avvenga in sicurezza.

E c'è poi una regola più stringente che obbliga a restare a casa chi abbia febbre maggiore ai 37.5 o sintomatologia respiratorie. "A questo punto non è più raccomandato - ha detto Conte -, coloro devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali, contattare il proprio medico".

Restano i divieti di assembramento in luoghi pubblici o anche privati. "Non consentiamo party", ha spiegano il premier. Ma dal 4 maggio sarà consentito l'accesso a ville, a parchi pubblici. nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza. "Le aree attrezzate per il gioco dei bambini - ha aggiunto Conte - sono chiuse ove non sia possibile consentirne l'accesso contingentato".

In tema di spostamento, nel dpcm della fase 2 si dà il via libera a chi vuole rientrare nel proprio domicilio. Il premier precisa che rimarranno in vigore le autocertificazioni. Comunque sia - spiega - le nuove misure non rappresentano un "libera tutti".





