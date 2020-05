Attualita 259

Fase 2, riaprono i collegamenti marittimi e aerei con la Sicilia. Ci saranno anche più treni

Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che ha firmato, di concerto con il ministero della Salute

Redazione

18 Maggio 2020 15:45

Si riaprono i collegamenti marittimi e aerei con la Sicilia. E ci saranno inoltre anche più treni a lunga percorrenza per adeguare l’offerta ferroviaria alla maggiore domanda di trasporto.Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli che ha firmato, di concerto con il ministero della Salute, il Decreto che aggiorna le misure di limitazione alla mobilità delle persone per il contrasto della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Il provvedimento del Mit risponde anche alla richiesta avanzata dalla Regione Sicilia per la riattivazione delle linee di collegamento marittimo con l’isola, per consentire lo spostamento del personale delle forze dell’ordine e delle forze armate, del personale sanitario e sociosanitario nonchè dei passeggeri per esigenze di lavoro, motivi di salute e assoluta urgenza o per il rientro nella propria abitazione, domicili o residenza.

Pertanto i collegamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa saranno assicurati mediante dieci corse giornaliere A/R, nella fascia oraria dalle 6 alle 21. Il traffico merci dalla Calabria alla Sicilia e viceversa è effettuato esclusivamente sull'approdo di Messina-Tremestieri. Da tale approdo è altresì autorizzato il transito degli operatori sanitari pubblici e privati, a bordo delle unità navali che operano il trasporto merci, su mezzi privati e nel rispetto delle certificazioni e delle condizioni di sicurezza delle unità stesse



