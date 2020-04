Politica 914

Musumeci vuole chiedere a Conte modifiche alle disposizioni della Fase 2, domani incontro con altri governatori

Il presidente della Regione vuole che tutti vengano messi nelle condizioni di lavorare, nel rispetto delle norme di sicurezza

Redazione

28 Aprile 2020 20:04

«Giungere a una proposta ampia e convergente per invitare il presidente Conte a modificare le preannunciate disposizioni della Fase 2».

È questo l'obiettivo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che domani si è dato appuntamento, in videoconferenza, con i colleghi governatori di centrodestra.

«Le misure annunciate per il 4 maggio - prosegue - lasciano scontenti tutti: settentrionali e meridionali, chi per l'apertura e chi per la chiusura e si muovono poi in evidente contraddizione. In Sicilia non abbiamo grandi fabbriche, ma una diffusa presenza di piccole e medie imprese nel commercio, nel turismo e nei servizi. Metterle in condizioni di lavorare, nel rispetto assoluto delle norme di sicurezza, è un dovere del governo nazionale. Se proprio non vuole farlo, autorizzi le Regioni ad adottare le misure che risultino compatibili con la situazione epidemica locale».

