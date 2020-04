Politica 127

Fase 2, Meritocrazia Italia: "Non possono esserci discriminazioni. Ci sono settori produttivi dimenticati"

No all’attesa sine die ed alla discriminazione di interi settori produttivi, comparti e soggetti lasciati letteralmente in balia di se stessi

Redazione

30 Aprile 2020 10:03

Turismo, Commercio, Pubblici esercizi, Bar, Ristoranti, Parrucchieri, Estetisti, Servizi alla persona, edilizia privata, teatri, biblioteche, luoghi museali e di produzione culturale, restauratori, artisti, fotografi, ambulanti e piccoli commercianti.Devono essere indicate in modo chiaro e certo le regole di sicurezza, prevedendo anche sanzioni importanti in caso di violazione, ma consentendo la ripartenza per tutte le attività in grado di garantire distanziamento sociale, la sanificazione degli ambienti e l’abbattimento del rischio di contagio



