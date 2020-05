Politica 241

Fase 2, linea dura del sindaco Orlando a Palermo: "Denunciare i genitori che non vigilano sui figli"

"Con la vita non si scherza, per questo chiedo a tutti di attenersi alle regole" ha detto Leoluca Orlando

08 Maggio 2020 19:13

"Ho chiesto alla polizia municipale di denunciare alla procura quei genitori che non vigilano sui propri figli piccoli e adolescenti che mettono a rischio la propria e altrui salute", dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando a proposito dei controlli da attuare in questa fase 2 e sanzionare così chi crea assembramenti, non mantiene la distanza di sicurezza e non indossa le mascherine."Questo fine settimana che si preannuncia bellissimo sotto il profilo meteorologico, rischia di essere pericolosissimo sotto il profilo sanitario. In alcune città come Milano si sta pensando addirittura di tornare di indietro, di tornare al blocco, che se dovesse accadere a Palermo sarebbe un disastro sociale ed economico. Con la vita non si scherza, per questo chiedo a tutti di attenersi alle regole e non pensare che ci sia un inaccettabile, e soprattutto pericolo, liberi tutti.", conclude Orlando. (Gds.it)



