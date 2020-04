Attualita 349

Fase 2, l'11 maggio potrebbero riaprire le chiese: la santa messa celebrata in luoghi aperti

E' una delle ipotesi sul tavolo del governo ma al momento non c'è alcuna certezza. Spazio anche alle cerimonie

Redazione

29 Aprile 2020 09:41

L’11 maggio potrebbero ripartire le messe all’aperto. E’ questa una delle ipotesi sul tavolo del governo. Non c'è alcuna certezza ancora e le valutazioni sono in corso ma, a quanto viene riferito, l’idea sarebbe far ripartire le cerimonie intorno a metà maggio e l’ipotesi più concreta ad ora sarebbe quella di permettere dall’11 di svolgerle in luoghi aperti.

