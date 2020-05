Attualita 172

Fase 2, il sindaco di Gela pronto ad incontrare le parti sociali: "E' un'emergenza senza precedenti"

Il sindaco Lucio Greco accoglie l’appello arrivato dalle categorie produttive, rappresentanti delle micro, piccole e medie imprese, sindacati confederali, ordini professionali

Redazione

01 Maggio 2020 12:15

“Sono pronto, già dalla prossima settimana, ad incontrare le parti sociali della città per attuare un percorso condiviso sulla fase 2”. Il sindaco Lucio Greco accoglie l’appello arrivato dalle categorie produttive, rappresentanti delle micro, piccole e medie imprese, sindacati confederali, ordini professionali, che hanno chiesto un incontro per affrontare i temi della ripresa post Covid 19.

“L’amministrazione sta affrontando una emergenza senza precedenti - dice il sindaco – e ci rendiamo conto che le famiglie gelesi sono in difficoltà e con esse le categorie produttive. La priorità di noi tutti è stata quella di tutelare la salute dei nostri concittadini. Fortunatamente le azioni di contenimento hanno limitato il contagio nella nostra città. Adesso però stiamo già affrontando la cosiddetta fase 2 perché ci attende un’altra sfida difficile, una battaglia che vogliamo affrontare insieme alle parti sociali della città”.

“Conto già dalla prossima settimana – ha concluso il sindaco – di incontrare, seppur in remoto – tutte le parti sociali, datoriali e imprenditoriali cittadine per confrontarci, dialogare su proposte e analisi del momento e sulle possibili iniziative da intraprendere”.

“Sono pronto, già dalla prossima settimana, ad incontrare le parti sociali della città per attuare un percorso condiviso sulla fase 2”. Il sindaco Lucio Greco accoglie l’appello arrivato dalle categorie produttive, rappresentanti delle micro, piccole e medie imprese, sindacati confederali, ordini professionali, che hanno chiesto un incontro per affrontare i temi della ripresa post Covid 19.

“L’amministrazione sta affrontando una emergenza senza precedenti - dice il sindaco – e ci rendiamo conto che le famiglie gelesi sono in difficoltà e con esse le categorie produttive. La priorità di noi tutti è stata quella di tutelare la salute dei nostri concittadini. Fortunatamente le azioni di contenimento hanno limitato il contagio nella nostra città. Adesso però stiamo già affrontando la cosiddetta fase 2 perché ci attende un’altra sfida difficile, una battaglia che vogliamo affrontare insieme alle parti sociali della città”.

“Conto già dalla prossima settimana – ha concluso il sindaco – di incontrare, seppur in remoto – tutte le parti sociali, datoriali e imprenditoriali cittadine per confrontarci, dialogare su proposte e analisi del momento e sulle possibili iniziative da intraprendere”.

Gela. Da lunedì cimiteri e fiorai aperti, consentite le attività sportive e la manutenzione dei lidi

News Successiva Gela, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: la consegna proseguirà anche oggi Primo maggio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare