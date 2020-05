Salute 149

Fase 2, entro il 18 maggio le chiese di Delia verranno sanificate: i fedeli andranno a messa in sicurezza

"L'intervento - ha detto il sindaco di Delia - fa seguito al recente decreto del vescovo della Diocesi di Caltanissetta, Mario Russotto"

13 Maggio 2020

Fase due per le messe. Entro il 18 maggio tutte le chiese di Delia e dei locali annessi, verranno sanificati per consentire in sicurezza la ripresa delle funzioni religiose.Ad annunciarlo, il sindaco Gianfilippo Bancheri, che pone l’iniziativa dell’amministrazione comunale tra le azioni di prevenzione e di contrasto del Covid-19.

"L’intervento – ha detto il sindaco di Delia - fa seguito al recente decreto del vescovo della Diocesi di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto, che ha autorizzato a partire dal 18 maggio, la celebrazione delle Sante Messe nelle chiese, anche se in maniera contingentata e con l’obbligo per i sacerdoti e i fedeli di indossare le mascherine. La sanificazione degli ambienti consentirà ai fedeli di partecipare in tutta sicurezza".

Anche i locali del palazzo municipale, già in precedenza sanificati, subiranno un altro intervento in questo senso. Previsto, per la settimana prossima, anche un intervento di disinfestazione e derattizzazione di tutto il centro abitato.

<<Stiamo combattendo su tutti i fronti contro il contagio da Covid 19 – ha aggiunto Gianfilippo Bancheri. Lo stiamo facendo incoraggiati anche dai cittadini che hanno dimostrato grande equilibrio, responsabilità e senso civico, rispettando le regole imposte dalle autorità per la salvaguardia del bene primario della salute pubblica. La partecipazione alle Sante Messe è sicuramente un momento importante della vita religiosa. Dall’inizio del lock down si sono celebrate messe senza fedeli. Ma per Papa Francesco, e penso per tutti i fedeli, “questa non è la Chiesa, è una Chiesa in una situazione difficile”. Ora finalmente possiamo ben sperare in una ripresa anche delle normali funzioni religiose ancorchè in presenza e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza necessarie>>



