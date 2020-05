Attualita 211

Fase 2, da domani Alitalia garantirà 12 collegamenti tra la Sicilia e Roma. Un ulteriore volo è previsto a giugno

Si entra gradualmente nella Fase 2. Riprendono i collegamenti con il resto della penisola. Alitalia ha già garantito 12 voli

Redazione

08 Maggio 2020 15:25

Da domani diventanto dodici i collegamenti che saranno operati da Alitalia tra Roma e la Sicilia: i voli in arrivo e in partenza da Catania e Roma passeranno da quattro a sei al giorno per ciascuno dei due scali gestiti, rispettivamente, da Sac e Gesap. Un ulteriore collegamento, in andata e ritorno, per il Vincenzo Bellini e il Falcone-Borsellino potrebbe essere attuato a partire dal prossimo mese di giugno.

