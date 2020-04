Attualita 286

Fase 2, Conte: "Se ami l'Italia mantieni le distanze. Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà"

Il premier Conte ha affermato che sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi

Redazione

26 Aprile 2020 20:38

"Sarà fondamentale il comportamento responsabile di ciascuno di noi: Non bisogna mai avvicinarsi, la distanza di sicurezza deve essere di almeno un metro". Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremmo danni irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia mantieni le distanze".



"Insieme a tutta la squadra dei ministri non ci tireremo indietro" per la "ripresa, per cambiare tutto ciò che non va". Via l'Iva sulle mascherine in un prossimo decreto.

