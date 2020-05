Politica 517

Fase 2, Conte: "Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni"

Il presidente del Consiglio dei Ministro è tornato a chiedere ai cittadini di indossare la mascherina e di mantenere la distanza interpersonale

Redazione

04 Maggio 2020 20:13

La Fase 2 è quella che lo stesso ministro alla Salute Roberto Speranza ha definito la più difficile e delicata. Per non perdere i risultati finora raggiunti anche il premier Giuseppe Conte invita alla prudenza.«. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità», ha scritto in un post su Facebook il presidente del Consiglio.

«Fino ad oggi la maggior parte dei cittadini è stata al riparo nelle proprie case. Da oggi oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro, si sposteranno con i mezzi pubblici, molte aziende e fabbriche si rimetteranno in moto. E saranno ben più numerose le occasioni di un possibile contagio, che potremo scongiurare - ha sottolineato - solo grazie a un senso di responsabilità ancora maggiore».

«Serviranno la collaborazione, il senso civico e il rispetto delle regole da parte di tutti. Dovremo tenere sempre alta l’asticella dell’attenzione, mantenere la distanza interpersonale, indossare la mascherina quando e dove sarà necessario, lavarci spesso e con cura le mani. Non sperperiamo quello che -ha concluso - abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni».



