Politica 235

Fase 2, Conte: "No a ritrovi di famiglia. Dal 4 maggio riapre la manifattura. In altre regioni solo per motivi urgenti"

Il premier Conte ha illustrato nel corso di una conferenza stampa, quanto previsto con l'arrivo della fase 2

Redazione

26 Aprile 2020 20:58

«Chi ha febbre a 37,5 è obbligato a restare a casa. Consentiremo le visite ai parenti ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia. Non c'è trasferimento in altre regioni tranne per motivi urgenti. Consentiamo l’accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza. I funerali saranno rispettati sino ad un massimo di 15 persone con mascherine e distanze. Consentiamo dal 4 maggio sarà consentita attività di ristorazione con asporto ma nessun assembramento. Bisognerà mettersi in fila e si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà non nel posto di ristoro. Da 4 maggio riapre manifattura. Ma deve rispettare tutti i protocolli sicurezza».

«Chi ha febbre a 37,5 è obbligato a restare a casa. Consentiremo le visite ai parenti ma nel rispetto delle distanze e con le mascherine. No a ritrovi di famiglia. Non c'è trasferimento in altre regioni tranne per motivi urgenti. Consentiamo l’accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza. I funerali saranno rispettati sino ad un massimo di 15 persone con mascherine e distanze. Consentiamo dal 4 maggio sarà consentita attività di ristorazione con asporto ma nessun assembramento. Bisognerà mettersi in fila e si entrerà uno alla volta e il cibo si consumerà non nel posto di ristoro. Da 4 maggio riapre manifattura. Ma deve rispettare tutti i protocolli sicurezza».

News Successiva Fase 2, il 27 aprile apriranno solo i cantieri pubblici: le aziende private ripartiranno il 4 maggio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare