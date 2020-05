Politica 357

Fase 2, Cancelleri incontra associazioni autoscuole: "Attenzione massima per un intero settore"

Si tratta di un settore che ha la necessità di ripartire con le loro attività il prima possibile, garantendo la sicurezza ad allievi, istruttori

Redazione

06 Maggio 2020 20:15

“Oggi ho incontrato le tre maggiori associazioni di categoria che rappresentano autoscuole e scuole nautiche, ho ascoltato le loro richieste e comprendo benissimo la necessità di ripartire con le loro attività il prima possibile, garantendo la sicurezza ad allievi, istruttori, esaminatori e tutti i dipendenti” a dichiararlo in una nota il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo CANCELLERI, a seguito di un incontro tenutosi questo pomeriggio al Ministero con i rappresentanti di UNASCA, CONFARCA e ANTARES.“Ci stiamo già muovendo per un vero e proprio protocollo di linee guida e prescrizioni per il contenimento del contagio del covid19.

Definite le disposizioni di protezione le autoscuole riapriranno” - rassicura Cancelleri - “e potranno riprendere sia per la parte teorica e di formazione, sia per quella pratica ed esami di guida. Agiamo con prudenza ma con determinazione accendiamo i motori per ripartire in ogni settore” conclude il viceministro.







