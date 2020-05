Politica 448

Fase 2, Boccia: "Dal 18 maggio le regole cambieranno. Ogni Regione potrà attuare misure diverse"

Tutto è legato alla curva dei contagi. E' probabile che verranno introdotte misure diverse ma tutto all'insegna della sicurezza

Redazione

03 Maggio 2020 19:42

A partire dal 18 maggio ogni Regione potrà attuare misure diverse in base al numero dei contagi da coronavirus. Lo ha spiegato nel corso del programma di Rai 3 "Mezz'ora in più il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.«Dopo il 18, o nella settimana successiva, ci saranno differenze territoriali - ha detto - , ogni Regione potrà fare alcune cose in funzione della sicurezza che ha costruito». «Gli strumenti per mettere in evidenza differenze territoriali ce li abbiamo», ha garantito il ministro.





A partire dal 18 maggio ogni Regione potrà attuare misure diverse in base al numero dei contagi da coronavirus. Lo ha spiegato nel corso del programma di Rai 3 "Mezz'ora in più il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.«Dopo il 18, o nella settimana successiva, ci saranno differenze territoriali - ha detto - , ogni Regione potrà fare alcune cose in funzione della sicurezza che ha costruito». «Gli strumenti per mettere in evidenza differenze territoriali ce li abbiamo», ha garantito il ministro.





Coronavirus, Razza: "Al vaglio provvedimenti per rientro dei siciliani fuori sede"

News Successiva Fase 2, Conte: "Attenzione, non vanifichiamo gli enormi sacrifici che tutti quanti abbiamo fatto"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare