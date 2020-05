Cronaca 1112

Fase 2 a Caltanissetta: ingresso al cimitero in ordine alfabetico. Riaprono ville e parchi

Resta chiuso invece il mercato settimanale del sabato, ma potrebbe essere adottato un provvedimento per i soli generi alimentari

Redazione

03 Maggio 2020 16:25

Gli ingressi al cimitero Angeli potranno avvenire in ordine alfabetico. E' quanto stabilisce, per il periodo dal 4 al 10 maggio, l'ordinanza emanata dal sindaco Roberto Gambino. Lunedì 4 maggio, potranno accedere al cimitero i visitatori il cui cognome inizia con le lettere che vanno dalla A alla F. Il 5 maggio dalla G alla M; Il 6 maggio l’apertura al pubblico è riservata esclusivamente a coloro che hanno difficoltà di mobilità e necessitano di accedere con l’autovettura. Il 7 maggio i cognomi che vanno dalla N alla R. L’8 maggio dalla S alla Z.Nei giorni del 9 e 10 maggio l’ordine alfabetico viene suddiviso soltanto in due gruppi. L’8 maggio dalla A alla M e il 10 maggio dalla N alla Z, sempre allo scopo di garantire il distanziamento sociale. Dall’11 maggio tali limitazioni non saranno più in vigore. “I cancelli saranno presidiati dal nostro personale e ci sarà il disinfettante. Tutti dovranno entrare con la mascherina e i guanti e c’è l’assoluto divieto di assembramento. Il personale vigilerà con l’auto anche all’interno del cimitero per far rispettare il distanziamento sociale”, ha spiegato il sindaco Gambino a Radio CL1.

L’ordinanza prevede la riapertura di ville e parchi comunali con l’obbligo di indossare la mascherina per i visitatori che dovranno rispettare la distanza di un metro l'uno dall'altro, e di 2 metri se si fa attività fisica. A riaprire saranno Villa Amedeo, Villa Cordova, parco Robinson, Villa Monica, Parco Santa Barbara, Parco San Luca.

Confermata la chiusura dei distributori h24 e la chiusura del mercato settimanale del sabato. Le disposizioni dell’ordinanza del 3 maggio sono valide fino al 17 maggio e recepiscono le disposizioni previste dal Dpcm del 26 aprile e dalle ordinanze del presidente della Regione del 30 aprile e dell’1 maggio. (Fonte Radio CL1)



