Farmacisti a San Cataldo da 100 anni: quattro generazioni al servizio della città

Era il 1920 quando il Cav. Raimondo Maira, alla fine della prima guerra mondiale, apriva la "Farmacia Maira"

Redazione

28 Novembre 2020 12:34

Farmacisti a San Cataldo da 100 anni. Uno slogan che lega in una catena di quattro generazioni i farmacisti delle famiglie Maira, Amico Roxas e Cimino. Era il 1920 quando il Cav. Raimondo Maira, alla fine della prima guerra mondiale, apriva la “Farmacia Maira” nel corso Vittorio Emanuele a San Cataldo, dopo aver vinto l’apposito concorso.Da allora la tradizione è continuata, ininterrottamente, con la moglie Maddalena Amico-Roxas (titolare dal 1928 al 1975), con la figlia Agata Maira (titolare dal 1975 al 2003), con i nipoti Valerio e Roberta (titolari dal 2003) nonché Stefania Cimino prematuramente scomparsa, e con la pronipote Cinzia Cimino che, dall’inizio di quest’anno, lavora nella farmacia di famiglia.

Un traguardo importante per la famiglia Cimino che ha voluto mantenere il nome del fondatore per sottolineare una continuità di lavoro al servizio della comunità sancataldese che pochi in provincia possono vantare e che è, forse, unica in città.

“È passato molto tempo – afferma Valerio Cimino – da quando il nonno aprì la sua farmacia nel 1920 e la nonna fece altrettanto nel 1928. Allora non esisteva il medicinale industriale ma tutto veniva realizzato nel laboratorio dal farmacista. Questa tradizione, tramandata di generazione in generazione, continua ancora oggi, tanto che la farmacia appronta preparazioni farmaceutiche galeniche per diverse patologie”.

“Ovviamente – continua Roberta Cimino – siamo sempre al passo con i tempi e con una gestione moderna della farmacia. Questa è oggi sempre più un punto di riferimento non solo per i medicinali ma per la salute in generale e per il benessere della persona. Non abbiamo voluto rinunciare alla tradizione e abbiamo conservato gli antichi arredi di inizio ‘Novecento delle due farmacie Maira e Amico Roxas”.

“Oltre ad avere un laboratorio molto attrezzato – afferma Cinzia Cimino – siamo stati i primi in città a dotarci di un magazzino robotizzato e di un sistema di posta pneumatica che permette di garantire un servizio efficiente e di qualità, effettuiamo consegne a domicilio ed abbiamo attivato un sistema di mail o WhatsApp per essere più vicini ai nostri clienti.

Una delle cose che mi ha colpito nell’iniziare la mia attività professionale è stato lo scoprire che ancora adesso, dopo tanti anni dalla sua morte, alcuni anziani ricordano la bisnonna Maddalena Amico Roxas. Altri ancora mi raccontano che vengono in farmacia sin da quando erano bambini”.

La pandemia Covid ha impedito la realizzazione di eventi specifici per celebrare questo “centenario” ma, per l’occasione, è stato realizzato un nuovo logo della farmacia, che sostituisce quello risalente alla fine degli anni ‘Ottanta del secolo scorso. È costituito da una lettera M maiuscola e inclinata a sinistra, inserita in una croce il cui braccio destro termina con una testa di serpente.

La farmacia Maira è oggi un luogo dove la tradizione si coniuga con il mondo moderno ma dove al centro rimane la persona e le sue esigenze di salute e di benessere.(Nella foto Valerio, Roberta e Cinzia Cimino)





