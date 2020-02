Cronaca 1803

Fanno un buco nel solaio ed entrano in un appartamento: ladri in azione a Caltanissetta

I ladri dopo aver rovistato armadi e cassetti, avrebbero portato via alcuni monili in oro

Rita Cinardi

09 Febbraio 2020 09:43

Col metodo della “banda del buco”, ladri in azione giovedì pomeriggio in un’abitazione del rione Furchi, nel quartiere San Giuseppe. I malviventi, si presume siano più d’uno, si sono arrampicati sul tetto di una palazzina di due piani, ubicata in una traversa di via Dante Alighieri e, dopo aver fatto un buco nel solaio, sono entrati all’interno dell’appartamento. I proprietari al loro rientro hanno trovato l’amara sorpresa: tutte le stanze a soqquadro. I ladri dopo aver rovistato armadi e cassetti, avrebbero portato via alcuni monili in oro. La polizia è intervenuta sul luogo del misfatto per eseguire un sopralluogo nell’abitazione visitata dai predoni. Nessuno dei vicini avrebbe sentito nulla, anche se per fare un buco nel solaio, i malviventi devono aver prodotto parecchio rumore. (Foto Archivio)

Col metodo della “banda del buco”, ladri in azione giovedì pomeriggio in un’abitazione del rione Furchi, nel quartiere San Giuseppe. I malviventi, si presume siano più d’uno, si sono arrampicati sul tetto di una palazzina di due piani, ubicata in una traversa di via Dante Alighieri e, dopo aver fatto un buco nel solaio, sono entrati all’interno dell’appartamento. I proprietari al loro rientro hanno trovato l’amara sorpresa: tutte le stanze a soqquadro. I ladri dopo aver rovistato armadi e cassetti, avrebbero portato via alcuni monili in oro. La polizia è intervenuta sul luogo del misfatto per eseguire un sopralluogo nell’abitazione visitata dai predoni. Nessuno dei vicini avrebbe sentito nulla, anche se per fare un buco nel solaio, i malviventi devono aver prodotto parecchio rumore. (Foto Archivio)

Caltanissetta, ubriaco alla guida tampona due auto in sosta e tenta la fuga. Fermato da polizia e carabinieri

News Successiva Caltanissetta. Mafia, traffico di droga e prostituzione: confermate cinque condanne

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare