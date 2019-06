Attualita 165

Famiglie bisognose con figli minori: la Croce Rossa di Caltanissetta distribuirà latte, biscotti e pannolini donati dalle scuole

Raccolti nelle scuole 93 confezione di latte, 164 omogeneizzati, 57 confezioni di biscotti, 17 confezioni di pannolini per bambini, 38 confezioni di shampoo e bagnoschiuma

Redazione

19 Giugno 2019 15:14

Durante questa settimana, saranno distribuiti dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta a 16 famiglie bisognose con figli minori, generi alimentari per bambini, latte, omogeneizzati e prodotti per l'igiene personale raccolti, nel mese scorso, grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici Maurizio Lo Monaco dell'istituto comprensivo Antonino Caponnetto e Luigia Maria Perricone per la scuola media Filippo Cordova di Caltanissetta, che hanno autorizzato l'ingresso della Croce Rossa nella scuola al fine di sensibilizzare gli alunni a donare quello che potevano ai loro coetani. La raccolta è gestita dai referenti dello Sportello Sociale della Croce Rossa Angelo Amico e Franca Mulè con la fattiva collaborazione degli insegnanti referenti per gli specifici progetti scolastici.

Complessivamente sono stati raccolti: 93 confezione di latte, 164 omogeneizzati, 57 confezioni di biscotti infanzia, 17 confezioni di pannolini per bambini, 38 confezioni di shampoo e bagnoschiuma;

"Ci sembra corretto rendicontare alla cittadinanza quello che la Croce Rossa svolge sul territorio, perchè i cittadini possano avere contezza e cognizione di quello che viene donato e come viene distribuito, ringrazio i dirigenti scolastici per l'opportunità, i bambini delle scuole per la loro generosità ed altruismo, i volontari CRI per l'impegno sempre costante e vicino ai bisognosi, in fin dei conti sono piccole attività ma che rendono un'idea di una città solidale e fattiva"



Durante questa settimana, saranno distribuiti dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta a 16 famiglie bisognose con figli minori, generi alimentari per bambini, latte, omogeneizzati e prodotti per l'igiene personale raccolti, nel mese scorso, grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici Maurizio Lo Monaco dell'istituto comprensivo Antonino Caponnetto e Luigia Maria Perricone per la scuola media Filippo Cordova di Caltanissetta, che hanno autorizzato l'ingresso della Croce Rossa nella scuola al fine di sensibilizzare gli alunni a donare quello che potevano ai loro coetani. La raccolta è gestita dai referenti dello Sportello Sociale della Croce Rossa Angelo Amico e Franca Mulè con la fattiva collaborazione degli insegnanti referenti per gli specifici progetti scolastici.

Complessivamente sono stati raccolti: 93 confezione di latte, 164 omogeneizzati, 57 confezioni di biscotti infanzia, 17 confezioni di pannolini per bambini, 38 confezioni di shampoo e bagnoschiuma;

"Ci sembra corretto rendicontare alla cittadinanza quello che la Croce Rossa svolge sul territorio, perchè i cittadini possano avere contezza e cognizione di quello che viene donato e come viene distribuito, ringrazio i dirigenti scolastici per l'opportunità, i bambini delle scuole per la loro generosità ed altruismo, i volontari CRI per l'impegno sempre costante e vicino ai bisognosi, in fin dei conti sono piccole attività ma che rendono un'idea di una città solidale e fattiva"



News Successiva Inadempienze nel servizio idrico in provincia di Caltanissetta, esposto in Procura

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews