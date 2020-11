Cronaca 867

Famiglia di Gela distrutta dal Covid: madre e figlio morti, e il padre è in Rianimazione

La famiglia Savà di Gela è una famiglia distrutta dal Covid. I primi ad accusare i sintomi del virus sono stati madre e figlio

Madre e figlio sono morti nel giro di pochi giorni. E adesso anche il padre è ricoverato in Rianimazione. Per lui è stato trovato un posto letto all'ospedale San Giovanni Di Dio. Loro invece erano stati ricoverati all'ospedale Sant'Elia e purtroppo sono morti a pochi giorni di distanza l'una dall'altro. La famiglia Savà di Gela è una famiglia distrutta dal Covid. I primi ad accusare i sintomi del virus sono stati madre e figlio. Lei 72 anni, lui 50. La donna era stata ricoverata il 23 ottobre, poche ore dopo in ospedale era arrivato anche il figlio. Entrambi avevano una polmonite interstiziale da Covid-19 severa. Inevitabili il ricovero in Rianimazione e l'intubazione. Poi le condizioni sono precipitate ulteriormente, fino a portare la donna al decesso il 31 ottobre. Ieri sera stessa drammatica sorte anche per il figlio che è deceduto poco dopo le 23. Infine pochi giorni fa è stato ricoverato anche il padre, che già soffriva di altre gravi patologie e che adesso lotta tra la vita e la morte da solo in un letto di ospedale.

