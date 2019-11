Cronaca 500

"Faceva prostituire i tre figli a Siracusa": a giudizio la madre e un carabiniere

Le violenze nei confronti di tre bambini, un maschietto che all’epoca aveva 3 anni e due femminucce di 4 e 7 anni

Redazione

22 Novembre 2019 09:38

Rinviati a giudizio dal gup del tribunale di Siracusa tre persone per abusi sessuali su tre minori. Il processo a carico di un carabiniere di 41 anni, della madre delle vittime, di 43 anni, e di un 46enne, il padre della convivente del figlio maggiore della donna, avrà inizio il 6 marzo.I tre imputati erano stati arrestati dai carabinieri un anno fa, ma le violenze nei confronti dei tre bambini, un maschietto che all’epoca aveva 3 anni e due femminucce 4 e 7 anni, avrebbero avuto inizio nel 2014.

Dai riscontri degli inquirenti la madre avrebbe fatto prostituire i figli per cifre irrisorie, fino a 20 euro, e gli abusi sarebbero avvenuti in un garage. Ai fini delle indagini sono state determinanti le denunce degli assistenti sociali che, ascoltando le testimonianze delle bambine, sarebbero riusciti a scoprire il loro terribile segreto. (Gds.it)



