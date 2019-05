Attualita 307

Facebook in tilt per 15 minuti. Disagi per milioni di utenti nel mondo a partire dalle 20 di mercoledì

Il blocco è stato segnalato da migliaia di utenti del famoso social network. L'azienda: "Problemi risolti"

Redazione

30 Maggio 2019 16:00

Circa 15 minuti. Tanto è durato il blocco di Facebook mercoledì sera, a partire dalle 20.00, segnalato da migliaia di utenti del famoso social network, dagli Stati Uniti alla Rusisia, passando per l'Europa. Su Twitter gli utilizzatori hanno lamentato dalla possibilità di commentare, postare status e immagini, a richieste di attivare i cookies fino al caricamento lento delle pagine, con l'hashtag #facebookdown. Segnalazioni da parte degli utenti anche in Italia, soprattutto nelle grandi città evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello per i diritti. Il crack momentaneo è stato confermato dal sito DownDetector, che monitora le interruzioni di servizio sul web. L'azienda ha comunicato questa mattina: "Problemi risolti"

