Attualita

Facebook e Instagram, bacheche in tilt in Italia ed Europa

Utenti nel panico perché si sono verificati problemi per vedere gli aggiornamenti del Feed. Non è la prima volta che succede

Redazione

20 Novembre 2018 20:28

Non è la prima volta e molto probabilmente non sarà l'ultima, ma quando succede è sempre fonte di "panico" in mezzo mondo. Di che stiamo parlando? Di Facebook e di Instagram, i due social network più grandi del mondo con miliardi di utenti che oggi sembrano avere dei problemi.Migliaia e migliaia di persone segnalano infatti difficoltà a vedere gli aggiornamenti del Feed oppure addirittura segnalano il blackout totale su Facebook e su Instagram dall’ora di pranzo. Un problema che sta colpendo soprattutto l'Europa, specie la zona nord del vecchio continente e le grandi capitali, da Londra a Parigi a Londra a Madrid. Coinvolte anche altri centri più o meno popolosi come Milano, Napoli, Firenze e sembra anche Palermo. Dall’altra parte dell’Atlantico, pare ci siano malfunzionamenti soprattutto sulla costa Est.



