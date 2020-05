Cronaca 446

Fa una "fuitina" veloce con il fidanzato e dice invece di essere stata sequestrata: 16enne denunciata

Quando i militari dell'Arma hanno detto alla ragazza che avrebbero controllato le telecamere della zona, la minorenne ha confessato

Redazione

27 Maggio 2020 15:40

Dice ai genitore che la sera non rientrerà a casa perché trascorrerà la notte da un'amica, ma in realtà era la scusa per coprire il vero motivo della sua uscita: stare in libertà con il fidanzato. Ma quando mamma e papà scoprono che la loro figlia non è dall'amica del cuore, torna a casa cercando di coprire la veloce 'fuitina' dicendo di essere stata sequestrata da tre uomini che l'avevano costretto a salire su un'auto e che l'avrebbero poi rilasciata. Un racconto che non ha convinto i carabinieri di Castel di Judica, nel Catanese, che hanno avviato indagini. E quando i militari dell'Arma le hanno annunciato che avrebbero visionato i filmati della telecamere di sorveglianza la ragazza è crollata, e in lacrime ha raccontato la verità davanti ai genitori rimasti allibiti. La 16enne è stata denunciata per simulazione di reato. Del caso si occuperà la Procura per i minorenni dei Catania

