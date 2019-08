Eventi 336

Fa tappa a Mazzarino la campagna di sensibilizzazione "Un soffio per la vita" : somministrati 135 alcol test

L'iniziativa promossa dal Rotary Club Valle del Salso, in collaborazione con la Croce Rossa e l'Aci, mira a sensibilizzare la collettività sui pericoli della guida in stato d'ebbrezza

Redazione

31 Agosto 2019 12:54

Bagno di folla mercoledì al “Mazzafest 2019” nella notte bianca di Mazzarino. L’iniziativa promossa dal Comune di Mazzarino, con la collaborazione di un gruppo di imprenditori locali e diverse associazioni locali tra cui la Pro Loco, la Croce Rossa e il Rotary Club Valle del Salso.I festeggiamenti erano incardinati nello splendido centro storico di Mazzarino, con monumenti, chiese e splendidi palazzi privati aperti al pubblico, e hanno visto l’esibizione di musicisti locali di musica classica e di oltre 15 musicisti Jazz – tra cui Lollo Meier e Rares Morarescu, di chiara fama internazionale - nell’ambito di una tappa del “Caravan Tour 2019” . Degna di nota anche una bellissima mostra collettiva di artigiani locali.

La manifestazione ha visto anche l’attivismo del Rotary Club Valle del Salso, che in collaborazione con la Croce Rossa di Mazzarino e l'ACI di Caltanissetta hanno portato avanti il progetto “Un soffio per la vita”, un’iniziativa per sensibilizzare la comunità sui pericoli della guida imprudente in stato di ebbrezza; durante la serata la Croce Rossa ha anche illustrato alcune tecniche salvavita bambini e somministrato un test per la guida sicura.

A fine serata il Rotary ha rilevato ben 135 test alcolemici e la Croce Rossa ha raccolto 106 questionari per la guida sicura, somministrati a giovani e meno giovani. Decisamente un successo.

Al test si sono sottoposti il sindaco Vincenzo Marino e l’Assessore Elena Corinto e sono risultati abbondantemente entro i limiti!

Il Sindaco di Mazzarino, dott. Vincenzo Marino ha precisato “Ringrazio il Presidente del Rotary dott. Luigi Loggia e per il suo tramite il Club Valle del Salso per l’iniziativa; una bellissima iniziativa che l’Amministrazione comunale ha sposato in pieno nei confronti della problematica dell’alcolismo, e dei rischi connessi, che attanaglia non solo piccole comunità come Mazzarino, ma anche comunità di ben più vasta portata. Vi ringrazio per quello che avete fatto, in un contesto complicato come quello di una “notte bianca”, motivo per cui ritengo importante segnalare la grande rilevanza dell’iniziativa. Mi auguro che l’amministrazione comunale insieme al Rotary possa ancora collaborare per iniziative rivolte all’intera collettività, in tema di prevenzione sia dell’alcolismo, ma anche della droga, del fumo, etc, e in generale di tutte le tematiche per le quali è importante a far prevenzione nelle comunità.”

Appuntamento alla prossima tappa del “Soffio” a Riesi, piazza Madrice, sabato 7 settembre prossimo.





Bagno di folla mercoledì al “Mazzafest 2019” nella notte bianca di Mazzarino. L’iniziativa promossa dal Comune di Mazzarino, con la collaborazione di un gruppo di imprenditori locali e diverse associazioni locali tra cui la Pro Loco, la Croce Rossa e il Rotary Club Valle del Salso.I festeggiamenti erano incardinati nello splendido centro storico di Mazzarino, con monumenti, chiese e splendidi palazzi privati aperti al pubblico, e hanno visto l’esibizione di musicisti locali di musica classica e di oltre 15 musicisti Jazz – tra cui Lollo Meier e Rares Morarescu, di chiara fama internazionale - nell’ambito di una tappa del “Caravan Tour 2019” . Degna di nota anche una bellissima mostra collettiva di artigiani locali.

La manifestazione ha visto anche l’attivismo del Rotary Club Valle del Salso, che in collaborazione con la Croce Rossa di Mazzarino e l'ACI di Caltanissetta hanno portato avanti il progetto “Un soffio per la vita”, un’iniziativa per sensibilizzare la comunità sui pericoli della guida imprudente in stato di ebbrezza; durante la serata la Croce Rossa ha anche illustrato alcune tecniche salvavita bambini e somministrato un test per la guida sicura.

A fine serata il Rotary ha rilevato ben 135 test alcolemici e la Croce Rossa ha raccolto 106 questionari per la guida sicura, somministrati a giovani e meno giovani. Decisamente un successo.

Al test si sono sottoposti il sindaco Vincenzo Marino e l’Assessore Elena Corinto e sono risultati abbondantemente entro i limiti!

Il Sindaco di Mazzarino, dott. Vincenzo Marino ha precisato “Ringrazio il Presidente del Rotary dott. Luigi Loggia e per il suo tramite il Club Valle del Salso per l’iniziativa; una bellissima iniziativa che l’Amministrazione comunale ha sposato in pieno nei confronti della problematica dell’alcolismo, e dei rischi connessi, che attanaglia non solo piccole comunità come Mazzarino, ma anche comunità di ben più vasta portata. Vi ringrazio per quello che avete fatto, in un contesto complicato come quello di una “notte bianca”, motivo per cui ritengo importante segnalare la grande rilevanza dell’iniziativa. Mi auguro che l’amministrazione comunale insieme al Rotary possa ancora collaborare per iniziative rivolte all’intera collettività, in tema di prevenzione sia dell’alcolismo, ma anche della droga, del fumo, etc, e in generale di tutte le tematiche per le quali è importante a far prevenzione nelle comunità.”

Appuntamento alla prossima tappa del “Soffio” a Riesi, piazza Madrice, sabato 7 settembre prossimo.





Il torrone più lungo del mondo, Mazzarino tenta di fare il bis: per la sfida sono pronti quintali di mandorle

News Successiva Mazzarino, i Lions incontrano i giovani: il sociologo Pira spiega come affrontare cyberbullismo e sexting

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews