Fa la spesa in un supermercato di Caltanissetta e ruba il cellulare alla cassiera: denunciato un 33enne

E' successo in un supermercato di via Pietro Leone, al Carrefour. L'uomo è stato raggiunto presso la sua abitazione e poco dopo ha confessato e restituito il telefonino

17 Agosto 2019 11:11

Gli agenti della sezione volanti della Questura di Caltanissetta hanno denunciato un trentatreenne nisseno per furto aggravato. L’uomo mentre si trovava ad una delle casse del supermercato Carrefour di via Pietro Leone intento ad imbustare la spesa, con destrezza, riusciva ad appropriarsi del telefono della cassiera senza che la stessa se ne rendesse conto. Gli agenti allertati dalla vittima, anche se con pochi elementi, riuscivano a risalire all’autore del furto il quale veniva rintracciato presso la propria abitazione. Lo stesso anche se in un primo momento negava di avere commesso il furto, messo alle strette, confessava e restituiva il cellulareo.

