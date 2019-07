Cronaca 942

Fa il bagno a Lido Rossello nonostante il mare in burrasca: salvato dai bagnanti

Un uomo aveva voglia di una nuotata rilassante, ma presumibilmente non ha fatto i conti con il mare in burrasca

Redazione

29 Luglio 2019 10:51

Vento, mare in burrasca e bandiere rosse utili ad avvisare i bagnanti del pericolo. Questo, però, in alcune spiagge dell’Agrigentino, non è bastato. Diversi bagnanti hanno voluto regalarsi un bagno al mare. E’ successo anche a Lido Rossello, Realmonte.Ieri, intorno alle 13, si è sfiorata la tragedia. Un uomo aveva voglia di una nuotata rilassante, ma presumibilmente non ha fatto i conti con il mare in burrasca.

Le onde hanno trascinato l’uomo troppo lontano da riva e la forza delle sue braccia non è bastata. Diversi i bagnanti presenti sulla spiaggia che avvertito il serio pericolo hanno agito d’istinto e di intelligenza. Una vera e propria catena umana ha permesso il salvataggio in extremis dell’uomo. (Agrigentonotizie.it - http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/catena-umana-salva-uomo-lido-rossello-realmonte.html)





