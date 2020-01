Politica 335

Ex province: si vota il 19 aprile. Saranno chiamati alle urne i sindaci e i consiglieri comunali

La data delle elezioni è stata stabilita dal governo guidato da Nello Musumeci. Si tratta di elezioni di secondo livello.

Redazione

17 Gennaio 2020 17:24

Si svolgeranno il 19 aprile le elezioni per le ex Province siciliane. Lo ha deciso il governo guidato da Nello Musumeci, in attuazione della legge regionale 8/2019, che aveva individuato il periodo utile tra il primo e il trenta aprile del 2020. Si tratta di elezioni di secondo livello e quindi saranno chiamati alle urne tutti i sindaci e i consiglieri dei 390 Comuni dell'Isola. Nei cosiddetti "enti di aria vasta", la gestione commissariale durava da oltre dieci anni.

Nelle tre Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina verranno eletti solo i Consigli, in quanto il sindaco coincide, di diritto, con il primo cittadino del Comune capoluogo. Nei sei Liberi consorzi le elezioni riguarderanno presidenti e Consigli.



