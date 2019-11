Eventi 1069

Ex compagni di scuola ancora insieme dopo 40 anni: frequentavano l'istituto tecnico "Rapisardi" di Caltanissetta

Gli ex studenti della sezione C dell'istituto Rapisardi, sono riusciti a ritrovarsi in un noto locale cittadino

Redazione

23 Novembre 2019 17:47

Di nuovo insieme dopo 40 anni. Sono gli ex studenti della sezione “C” dell’istituto Tecnico "M. Rapisardi" di Caltanissetta che si sono dati appuntamento giovedì scorso, in un noto locale della città. Si tratta di: Antonietta Crescimanno Carlo Ventura, Carmelo Presti, Davide Valenti, Enzo Greco, Ermelinda Cervellione, Franco Matraxia, Gabriella Salerno, Giulia Giordano, Giusy Giardina, Leandra Garofalo, Maria Catena Campisi, Maria Franca Rio, Piero Ribaudo, Silvana Fascianella, Vincenzo Mastrosimone.Con la speranza che in futuro si possano anche aggiungere Angela Dell'Utri, Assunta Domanti, Francesca Cervellione, Giuseppe Cardullo, Calogero Di Natale, Michela Acquisti, Maria Cristina Bella, Maria Concetta Bonfanti, Rosa Caruana, Gabry Ella Caruso, Liliana Fradella, Liliana Genova, Grazia Giadone, Nicola Giugno, Maria Concetta Martorana, Marco Mastrosimone, Gioacchina Mattina, Angela Moncada, Michele Rollo, Mariella Ristagno, Gerlando Turco non potuti intervenire per svariati motivi vuoi personali vuoi perchè molti residenti lontani dalla Sicilia.





