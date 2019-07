Eventi 546

Eventi estivi. Il Comune di Caltanissetta in gestione provvisoria non poteva impegnare alcuna spesa in dodicesimi

"Concentreremo la programmazione tra fine agosto e settembre alla luce di paletti normativi molto chiari – spiega il sindaco, Roberto Gambino

Redazione

30 Luglio 2019 16:28

Numerose sollecitazioni - scrive in una nota il Comune di Caltanissetta - sono arrivate all'amministrazione per l'organizzazione degli eventi estivi da parte del Comune. Di fronte a tali richieste è doveroso fornire alcuni chiarimenti circa le motivazioni tecniche che hanno determinato lo slittamento del calendario degli eventi che sono stati riprogrammati a partire dal 26 agosto 2019 e per il successivo mese di settembre.Al momento il Comune di Caltanissetta - si legge nella nota - non è dotato di bilancio di previsione 2019. Il documento di programmazione sarà discusso in Consiglio comunale nella seduta di giovedì 1 agosto dopo un lavoro approfondito e al contempo celere della quarta commissione Bilancio e delle altre commissioni per i profili di competenza. Il Comune di Caltanissetta è quindi in gestione provvisoria che è cosa diversa dalla gestione in dodicesimi. La gestione in dodicesimi, infatti, avrebbe consentito d'impegnare la spesa anche per gli eventi, seppur limitatamente ai mesi in cui era autorizzata. Con la gestione provvisoria, invece, non è possibile per legge effettuare alcun impegno di spesa se non per provvedimenti necessari a evitare un danno all'Ente, circostanza che non si ravvisa per gli eventi estivi. La gestione in dodicesimi parte dalla fine dell'anno solare a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (in questo caso il 2018, ndr.) e dura fino alla scadenza della proroga concessa dal Governo per approvare il previsionale, fissata quest'anno al 31 marzo 2019. Da quella data l'ente locale è entrato in gestione provvisoria.

“Concentreremo la programmazione tra fine agosto e settembre alla luce di paletti normativi molto chiari – spiega il sindaco, Roberto Gambino -. Negli anni passati per l'approvazione dei bilanci erano state concesse proroghe più elastiche fino ai mesi di maggio, giugno e in alcuni casi anche luglio o settembre. Per il 2019 l'ultima proroga era il 31 marzo e da quella data il Comune è in gestione provvisoria, dunque non potevamo operare in dodicesimi”.

“Non si tratta di un deficit di programmazione poiché il calendario degli eventi estivi da parte nostra era già pronto – aggiunge l'assessore alle attività produttive, Grazia Giammusso -. Le regole vanno rispettate e dobbiamo quindi concentrare tutto il nostro impegno per il settembre nisseno”.



Numerose sollecitazioni - scrive in una nota il Comune di Caltanissetta - sono arrivate all'amministrazione per l'organizzazione degli eventi estivi da parte del Comune. Di fronte a tali richieste è doveroso fornire alcuni chiarimenti circa le motivazioni tecniche che hanno determinato lo slittamento del calendario degli eventi che sono stati riprogrammati a partire dal 26 agosto 2019 e per il successivo mese di settembre.Al momento il Comune di Caltanissetta - si legge nella nota - non è dotato di bilancio di previsione 2019. Il documento di programmazione sarà discusso in Consiglio comunale nella seduta di giovedì 1 agosto dopo un lavoro approfondito e al contempo celere della quarta commissione Bilancio e delle altre commissioni per i profili di competenza. Il Comune di Caltanissetta è quindi in gestione provvisoria che è cosa diversa dalla gestione in dodicesimi. La gestione in dodicesimi, infatti, avrebbe consentito d'impegnare la spesa anche per gli eventi, seppur limitatamente ai mesi in cui era autorizzata. Con la gestione provvisoria, invece, non è possibile per legge effettuare alcun impegno di spesa se non per provvedimenti necessari a evitare un danno all'Ente, circostanza che non si ravvisa per gli eventi estivi. La gestione in dodicesimi parte dalla fine dell'anno solare a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (in questo caso il 2018, ndr.) e dura fino alla scadenza della proroga concessa dal Governo per approvare il previsionale, fissata quest'anno al 31 marzo 2019. Da quella data l'ente locale è entrato in gestione provvisoria.

“Concentreremo la programmazione tra fine agosto e settembre alla luce di paletti normativi molto chiari – spiega il sindaco, Roberto Gambino -. Negli anni passati per l'approvazione dei bilanci erano state concesse proroghe più elastiche fino ai mesi di maggio, giugno e in alcuni casi anche luglio o settembre. Per il 2019 l'ultima proroga era il 31 marzo e da quella data il Comune è in gestione provvisoria, dunque non potevamo operare in dodicesimi”.

“Non si tratta di un deficit di programmazione poiché il calendario degli eventi estivi da parte nostra era già pronto – aggiunge l'assessore alle attività produttive, Grazia Giammusso -. Le regole vanno rispettate e dobbiamo quindi concentrare tutto il nostro impegno per il settembre nisseno”.



Le Eolie prese d'assalto dai vip: sfilano mega yacht di lusso appartenenti ai miliardari del mondo

News Successiva Caltanissetta, l'Istituto Case Popolari presenta il progetto "Via Mazzini Social Home"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews