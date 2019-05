Politica 3035

Europee. Matteo Salvini è il più votato a Caltanissetta, M5S primo partito. Per il Pd primo è Bartolo

Con 3006 voti Matteo Salvini è il più votato nel capoluogo nisseno seguito da Ignazio Corrao con 2758 per i Cinquestelle

Redazione

27 Maggio 2019 11:58

E' Matteo Salvini il candidato più votato nella città di Caltanissetta dove il Movimento 5 Stelle, vincitore delle recenti elezioni amministrative, rimane comunque il primo partito. La Lega ha puntato su Salvini capolista in tutte le circoscrizioni comprese le Isole, Sicilia e Sardegna. Nella città di Caltanissetta la lista della Lega si attesta al 21 percento mentre il Movimento 5 Stelle totalizza il 40 percento delle preferenze. Ma con 3006 voti Matteo Salvini è il più votato nel capoluogo nisseno seguito da Ignazio Corrao con 2758 per i Cinquestelle. Nella lista del Partito Democratico-Siamo Europei si afferma la candidatura di Pietro Bartolo, il medico che salva vite umane a Lampedusa. Per lui 1899 preferenze nel capoluogo (5836 in provincia di Caltanissetta), seconda nel Pd è Caterina Chinnici con 1271 voti (3121 a livello provinciale). Se nel capoluogo il PD sale sul terzo gradino del podio, dopo Cinquestelle e Lega, a livello provinciale deve accontentarsi del quarto posto. Il terzo partito più votato in provincia è Forza Italia con il 15,65 percento. Saverio Romano supera Silvio Berlusconi per una manciata di voti. Ma è un fuoco fatuo perchè a livello regionale il duello con Giuseppe Milazzo vede prevalere quest'ultimo, subito dietro Berlusconi. Nella circoscrizione Isole, l'ex Iena, Dino Giarrusso, scavalca di poco più di mille voti l'uscente Ignazio Corrao che al contrario è stato il più votato del Movimento nella città di Caltanissetta. Nella tornata di domenica 26 maggio, ha prevalso comunque l’astensionismo: il 60 percento dei nisseni non si è recato alle urne. La percentuale definitiva di affluenza è stata del 40 percento nella città di Caltanissetta. (Fonte Radio Cl1)

E' Matteo Salvini il candidato più votato nella città di Caltanissetta dove il Movimento 5 Stelle, vincitore delle recenti elezioni amministrative, rimane comunque il primo partito. La Lega ha puntato su Salvini capolista in tutte le circoscrizioni comprese le Isole, Sicilia e Sardegna. Nella città di Caltanissetta la lista della Lega si attesta al 21 percento mentre il Movimento 5 Stelle totalizza il 40 percento delle preferenze. Ma con 3006 voti Matteo Salvini è il più votato nel capoluogo nisseno seguito da Ignazio Corrao con 2758 per i Cinquestelle. Nella lista del Partito Democratico-Siamo Europei si afferma la candidatura di Pietro Bartolo, il medico che salva vite umane a Lampedusa. Per lui 1899 preferenze nel capoluogo (5836 in provincia di Caltanissetta), seconda nel Pd è Caterina Chinnici con 1271 voti (3121 a livello provinciale). Se nel capoluogo il PD sale sul terzo gradino del podio, dopo Cinquestelle e Lega, a livello provinciale deve accontentarsi del quarto posto. Il terzo partito più votato in provincia è Forza Italia con il 15,65 percento. Saverio Romano supera Silvio Berlusconi per una manciata di voti. Ma è un fuoco fatuo perchè a livello regionale il duello con Giuseppe Milazzo vede prevalere quest'ultimo, subito dietro Berlusconi. Nella circoscrizione Isole, l'ex Iena, Dino Giarrusso, scavalca di poco più di mille voti l'uscente Ignazio Corrao che al contrario è stato il più votato del Movimento nella città di Caltanissetta. Nella tornata di domenica 26 maggio, ha prevalso comunque l’astensionismo: il 60 percento dei nisseni non si è recato alle urne. La percentuale definitiva di affluenza è stata del 40 percento nella città di Caltanissetta. (Fonte Radio Cl1)

Europee, il medico di Lampedusa Bartolo è la risposta alla Lega: in Sicilia 115 mila consensi

News Successiva Caltanissetta, il sindaco Gambino e la sua giunta rinunciano al 10% dei loro stipendi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews