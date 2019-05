Politica 220

Europee, il medico di Lampedusa Bartolo è la risposta alla Lega: in Sicilia 115 mila consensi

Con Pietro Bartolo, in Sicilia e da oggi in Europa resiste un'idea di dignità e di impegno politico di cui essere orgogliosi", ha detto Claudio Fava

Redazione

27 Maggio 2019 18:33

Era stato imposto nella lista del Pd nel collegio Isole dal segretario nazionale Nicola Zingaretti. Facendo storcere non poco il naso ai maggiorenti locali dei dem. Ma alla fine la scelta di misurarsi contro l'ondata sovranista di Salvini con un volto simbolo dell'accoglienza ha pagato: il medico di Lampedusa Pietro Bartolo in Sicilia è il più votato proprio dopo il leader della Lega.



Ha ottenuto 115 mila consensi, quasi la metà dei voti ottenuti da tutta la lista del Pd. Una scelta che ha pagato, anche perché con la candidatura di Bartolo un pezzo della sinistra di fatto ha votato dem. "Con Pietro Bartolo, in Sicilia e da oggi in Europa resiste un'idea di dignità e di impegno politico di cui essere orgogliosi", dice non a caso Claudio Fava, candidato governatore nell'Isola con la sinistra nel 2017. (AntonioFraschilla, Repubblica.it - L'articolo completo a questo link https://palermo.repubblica.it/politica/2019/05/27/news/europee_boom_di_bartolo_in_sicilia_da_solo_prende_la_meta_dei_voti_del_pd-227338064/)

