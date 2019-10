Cronaca 32

Etna, eruzione e terremoto nella notte: chiusi due settori dello spazio aereo

Sarà consentito l’arrivo di 4 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni

Redazione

18 Ottobre 2019 08:55

Nuova emissione di cenere vulcanica dall'Etna e tornano i disagi per chi deve volare. La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che l’Unità di crisi ha disposto la chiusura di due settori dello spazio aereo.Sarà consentito l’arrivo di 4 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi.

E l'attività vulcanica arriva nello stesso momento in cui l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3, intorno alle 3:06 in provincia di Catania.

Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni a persone o cose.



Nuova emissione di cenere vulcanica dall'Etna e tornano i disagi per chi deve volare. La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che l’Unità di crisi ha disposto la chiusura di due settori dello spazio aereo.Sarà consentito l’arrivo di 4 aeromobili ogni ora, mentre le partenze non subiranno limitazioni, ma potranno essere comunque soggette a ritardi e disagi.

E l'attività vulcanica arriva nello stesso momento in cui l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3, intorno alle 3:06 in provincia di Catania.

Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Milo, Sant'Alfio e Zafferana Etnea. Non si segnalano danni a persone o cose.



News Successiva Omicidio nella notte a Paternò. Litiga con il fratello, spara e lo uccide: arrestato 34enne

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews