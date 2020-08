Eventi 445

Et voilà, 7 grandi maghi pronti ad esibirsi alle mura Timoleontee di Gela: il 30 agosto notte all'insegna della magia

"Uno show mozzafiato mai visto prima e per una serata che non dimenticherete facilmente" assicura l’illusionista Emanuele d’Angeli nonché ideatore dello spettacolo

Redazione

17 Agosto 2020 17:29

La grande magia sta per arrivare, concentrata in uno spettacolo che lascerà a bocca aperta grandi e bambini.ET VOILÀ è la prima edizione del festival della magia che si terrà giorno 30 Agosto alle 20:30, presso le Mura Timoleontee a Gela.

7 grandi maghi vi trasporteranno in un mondo in cui nulla è reale. Mistero, fantasia, inganno, illusione saranno gli ingredienti principali dello show che vi renderanno i veri protagonisti della serata.

A condurre lo spettacolo sarà uno dei più grandi illusionisti italiani, protagonista di trasmissioni televisive nazionali nelle principali reti televisive nazionali: Alexander.

Due ore di pura magia mediante le quali si esplorerà ogni antro della magia: dal fachirismo al mentalismo, dalla magia comica alle grandi illusioni senza tralasciare i classici della stessa arte come le colombe.

“Uno show mozzafiato mai visto prima e per una serata che non dimenticherete facilmente” assicura l’illusionista Emanuele d’Angeli nonché ideatore dello spettacolo.

La produzione è di “EDA Communication & Events” mentre la regia è dello stesso illusionista Emanuele d’Angeli che si esibirà anche nello show.

“Torno in scena nella mia città con uno show pubblico dopo 7 anni, con colleghi che ho conosciuto durante la mia carriera artistica in giro per l’Italia” afferma d’Angeli “ci tengo a ringraziare le aziende che stanno sostenendo questo progetto sponsorizzandolo, il sostegno in queste attività di rilancio culturale della città sono fondamentali”.

E’ possibile acquistare i biglietti presso la tabaccheria Pepi di Via Palazzi 176 oppure chiedere informazione attraverso i profili social (Facebook e Instagram) EDA Communication.

Lo spettacolo è patrocinato dal comune di Gela, assessorato agli eventi rappresentato da Cristian Malluzzo e dal parco archeologico di Gela.





