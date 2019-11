Cronaca 149

Estremisti di destra, c'è anche "Miss Hitler" tra gli indagati dalla Dda di Caltanissetta: è una milanese di 26 anni

Dall'operazione coordinata dalla Procura nissena, emergono altri particolari. Ai vertici dell'organizzazione una ragazza che insultava gli ebrei

Redazione

28 Novembre 2019 20:12

Nel mondo deglie estremisti, nel mirino della Digos in tutta Italia, che stavano tentando di organizzare un gruppo neonazista, c'è anche una 26enne che avrebbe vinto il titolo di "miss Hitler". Il particolare è emerso nel corso delle perquisizioni effettuate nel Milanese a carico di tre estremisti di destra (fra cui la giovane), indagati dall'Antimafia per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione per delinquere.La "miss" l'estate scorsa avrebbe preso parte come oratrice a un convegno di estremisti di destra a Lisbona (il 10 agosto) e avrebbe partecipato a un concorso on line, sul social network "VK", vincendo appunto il titolo di "miss Hitler 2019". Sono anche stati sequestrati due coltelli, tre cellulari, due computer e un tablet, diverso materiale di area politica di estrema destra, un busto di Benito Mussolini, libri sull'antisemitismo e sul fascismo.





