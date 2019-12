Cronaca 149

Estremisti di destra, armi sequestrate anche in Francia. Continua l'indagine della Procura di Caltanissetta

Nel corso dei sopralluoghi, i poliziotti hanno anche trovato una foto di Pasquale Nucera vestito da Templare

03 Dicembre 2019 14:31

Nuove perquisizioni sono state fatte dalla polizia in Francia nell’ambito dell’indagine nei confronti dei presunti appartenenti all’organizzazione di estremisti di destra coordinata dalla procura di Caltanissetta.Gli accertamenti, secondo quanto si apprende, hanno consentito di sequestrare altre armi che erano nella disponibilità dell’ex collaboratore di giustizia Pasquale Nucera, 64enne ex legionario ed ex vice coordinatore di Forza Nuova per la provincia di Imperia, fermato nei giorni scorsi.

Le indagini nei confronti di Nucera, considerato dagli investigatori il reclutatore dell’organizzazione, hanno consentito di accertare che l’uomo, assieme alla sua compagna, aveva la disponibilità di una serie di appartamenti e appezzamenti di terreno in Francia, a Saint Dalmaiz de Tende.

La procura di Caltanissetta ha dunque immediatamente chiesto tramite il giudice di collegamento francese un Ordine europeo di indagine con l’obiettivo di verificare se vi fossero ulteriori armi o documenti utili all’inchiesta.

L’ordine è stato accolto nei giorni scorsi e a quel punto gli uomini del servizio interno dell’Antiterrorismo e delle Digos di Enna e Genova, assieme ai poliziotti francesi, hanno svolto le perquisizioni che hanno consentito di sequestrare 8 fucili, 4 revolver, una carabina, una pistola semiautomatica e due valigette con munizioni di vario calibro. Nel corso dei sopralluoghi, i poliziotti hanno anche trovato una foto di Nucera vestito da Templare. (Gds.it)



