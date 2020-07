Eventi 64

Estate nissena, torna l'appuntamento con la rassegna "Voglia di teatro, accorciamo le distanze"

L'appuntamento è per mercoledì 22 luglio e giovedì alle 21 con lo spettacolo "La vita è una commedia"

Redazione

20 Luglio 2020 19:51

Mercoledì 22 luglio e giovedì 23, alle 21, si terrà al Teatro Oasi della Cultura il secondo appuntamento della rassegna teatrale e musicale denominata “VOGLIA DI TEATRO. ACCORCIAMO LE DISTANZE”per l'estate nissena 2020 con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

Dopo aver registrato due sold out per il primo appuntamento, con lo spettacolo "La vita è una commedia", segnale questo che ha incoraggiato gli organizzatori a proseguire sulla strada della ripresa senza se, senza ma, la rassegna teatrale nissena estiva prosegue con un appuntamento musicale. Una tradizione lunga quella del "concerto estivo" del Teatro Stabile Nisseno. Da quasi vent'anni infatti, la compagnia, mette in scena momenti musicali e concerti, che in questi lunghi anni hanno riempito di musica piazze, anfiteatri e teatri di tutta la Sicilia. “Il Nostro Concerto 2020” è un’edizione rinnovata, con tantissime novità,per un viaggio nella storia della musica leggera degli ultimi anni, senza tralasciare i grandi classici della musica italiana.

Un momento musicale e teatrale quindi, dove diventa protagonista l'arte in tutta la sua bellezza.

In scena i cantanti del Teatro Stabile Nisseno Ivano Cereda , Ilenia Giammusso, Giuseppe Minnella e Arialdo Giammusso.

Durante la serata parteciperanno,con diversi interventi, le attrici Salvina Fama e Ilaria Giammusso e la ballerina Paola Pecoraro.

Audio e luci Angelo Rizza e Davide Lavalle, assistente tecnico Francesco Cereda, regia Francesco Daniele Miceli.La rassegna proseguirà nelle prossime settimane con un appuntamento nuovo ogni settimana.

Per prenotazioni ed info nn. 0934/570449- 340/9790959.

Costo del biglietto + stuzzicheria EURO 7,00.

LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

