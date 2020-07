Attualita 183

Estate 2020, riesplode la voglia di mare: la Sicilia ai primi posti per numero di prenotazioni

In particolare, tra le mete più ambite dai turisti, ci sono il tour della Sicilia occidentale e le isole Eolie

Redazione

02 Luglio 2020 12:48

L’estate è appena iniziata ma la stagione turistica estiva si avvia già verso un ‘tutto esaurito’, sebbene in un contesto di disponibilità più limitate rispetto al passato in virtù delle disposizioni ancora attive di accessi contingentati e distanziamento sociale.



La stagione estiva porterà quindi una boccata d’ossigeno ad un settore messo in crisi dall’epidemia da Coronavirus che, con la riduzione dei flussi turistici verso l’estero, vedrà gli italiani protagonisti del rilancio del turismo domestico.Lo comunica il Tour Operator DLT Viaggi dopo aver lanciato nei giorni scorsi la campagna “Estate 2020” che vede come mete privilegiate per i mesi di luglio, agosto e settembre le destinazioni Mare del Sud Italia.

In testa alle preferenze dei viaggiatori ci sono la Puglia (con focus su Salento e Gargano), la Calabria (sia sul versante ionico che su quello tirrenico) e la Sicilia (con punte di eccellenza come il tour della Sicilia occidentale e isole Eolie).

Positivo anche il trend di prenotazioni da parte di chi sceglie la Campania (con un autentico boom del Cilento) e di chi sta optando invece per il Mare Adriatico con destinazione Abruzzo.



«In queste ultime settimane stiamo registrando picchi di richieste che dimostrano la voglia degli italiani di tornare a viaggiare e godersi le loro ferie dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto. Si tratta di un risultato che speravamo ma che non era così scontato» - spiega l'amministratore del Tour Operator DLT Roberto Sorrenti - «Vale la pena ricordare che per chi sceglie di viaggiare saranno adottate tutte le misure di contenimento post Covid-19 previste, senza però stravolgere le vacanze: ci sarà comunque un’animazione garantita nei villaggi, un servizio ai tavoli in tutti i locali e più spazi a disposizione in alberghi e spiagge».





