Cronaca 297

Esplosione al mercatino di Gela: domani lutto cittadino per i funerali di Tiziana Nicastro

I funerali della vittima dell'esplosione al mercatino rionale di Gela saranno celebrati domani alle 11.30 in chiesa San Domenico Savio

Redazione

20 Giugno 2019 10:28

Il sindaco Lucio Greco ha proclamato per domani, venerdì 21 giugno, il lutto cittadino, dalle 11, 30 alle 13, in concomitanza con i funerali di Tiziana Nicastro, la giovane madre deceduta al Centro Ismett di Palermo dopo il drammatico incidente che si è verificato al mercatino di via Madonna del Rosario.I funerali saranno celebrati alle 11,30 presso la chiesa San Domenico Savio.

Il primo cittadino ha disposto che gli enti pubblici, compresi gli edifici scolastici, dovranno esporre, in segno di lutto, le bandiere a mezz’asta per l’intera giornata.

I titolari di attività commerciali, associazioni e cittadini, sono invitati a partecipare al lutto cittadino attraverso la sospensione di ogni attività in segno di raccoglimento e rispetto.



