Esordio per la cantautrice campofranchese Julie, sugli store digitali e in radio esce il singolo "Scie chimiche"

"Scie Chimiche" è il dolce e l’amaro, la guerra e la pace, il giorno e la notte, il presente e il passato, la terra e l’universo, la prigionia e la libertà

04 Settembre 2020 15:45

Venerdì 04 Settembre 2020 è stato rilasciato in tutti gli store digitali (e in Radio) “SCIE CHIMICHE” il singolo d’esordio della giovanissima cantautrice siciliana JULIE, uscito per Carioca Records e distribuito da Artist First.“Scie chimiche” è il primo progetto inedito della giovane cantautrice Julie. È un brano pop dalle note spensierate e romantiche in grado di trasportare l’ascoltatore in un mondo musicale allegro e frizzante, mettendolo fin da subito in una propensione positiva. Il ritmo è coinvolgente e il testo racconta di un amore giovanile vissuto con la leggerezza di quegli anni. Tuttavia, dopo un ascolto più attento, al suo interno si può cogliere un dualismo costante fra elementi che si contrappongono: il dolce e l’amaro di una storia d’amore ormai giunta al termine, la guerra e la pace, il giorno e la notte, il presente e il passato, la terra e l’universo, la prigionia e la libertà. Il brano, infatti, è nato durante il periodo di lockdown che ha costretto Julie, come il resto degli italiani, a rimanere tra le mura di casa. Perciò, di fatto, è stato ispirato dalla voglia di evasione e dalla nostalgia dei momenti passati.



Biografia

Lei si chiama Giulia Scroppo, ed è nata sotto la prima Primavera del nuovo millennio.

Cresciuta a Campofranco (CL), piccolo centro dei Monti Sicani dove ha da piccolissima dimostrato la sua indole artistica prendendo lezioni di danza, cantando e recitando in vari Musical della compagnia teatrale locale. Dall’età di 8 anni studia canto moderno e partecipa a diversi stage e masterclass, esibendosi in diverse manifestazioni e programmi televisivi locali. Appena maggiorenne Giulia scopre il pianoforte e si ritrova a comporre le sue prime canzoni che vengono incise e curate presso il Master Play Studio seguito dalla direzione artistica di Leo Curiale che ne cura gli arrangiamenti. A Luglio 2020 firma per Carioca Records e i prossimi mesi vedranno la pubblicazione di due singoli.

JULIE nelle sue canzoni è semplice ma mai banale. Leggera come un bacio che lascia il segno. Senza filtri e diretta. Allegra e spensierata. canta di sé e dei suoi sogni con leggiadria ed emozione. Un’artista di cui sentirete molto parlare.





