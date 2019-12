Cronaca 372

Esonda il fiume Dirillo, allagata la Ss 115 Gela-Acate: disagi per gli automobilisti

Disagi lungo la strada statale 115 Sud Occidentale Sicula- Il personale Anas e le forze dell'ordine stanno tentando di ripristinare la viabilità

Redazione

14 Dicembre 2019 08:49

La strada statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula’ è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni dal km 280,000 al km 285,000, in corrispondenza di Acate in provincia di Ragusa, per l’allagamento della carreggiata a seguito dello straripamento del fiume Dirillo.Il traffico è indirizzato in loco su percorsi alternativi: per chi proviene da Gela direzione Vittoria uscita obbligatoria su SP31; per chi proviene da Vittoria direzione Gela uscita obbligatoria presso la SP1.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.















